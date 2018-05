Zagraniczne ziemniaki udają nasze. Sieć wyjaśnia, co oznacza "wyprodukowane w Polsce"

Proceder podmieniania ziemniaków trwa w najlepsze. Tym razem warzywa, które udają polskie, znaleźliśmy w hipermarketach Auchan. Ale firma tłumaczy, że wszystko jest w porządku.



Import ziemniaków do Polski - choć w ostatnich latach nieco maleje - i tak jest znacznie większy niż nasz eksport tych warzyw. Według danych GUS jeszcze w 2014 r. wartość sprowadzonych do Polski bulw wyniosła blisko 160 mln zł. Ale w zeszłym roku było to już nieco ponad 126 mln zł. Z tego aż ok. 90 mln przypadło na ledwie trzy miesiące w roku – kwiecień, maj i czerwiec. Największym zagranicznym dostawcą ziemniaka do Polski od lat pozostają Niemcy, choć ich udział też systematycznie spada.