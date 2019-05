"Hiszpańskie" pomidory z Polski. Rolnicy są zaskoczeni reakcją sieci

Polski pomidor malinowy, ale z... Hiszpanii. Taką ofertę zobaczyli klienci jednego sklepu sieci Delikatesy Centrum. Rolnicy z AgroUnii umieścili zdjęcie pomidorów na swoim profilu w serwisie społecznościowym. - Reakcja była szybka i pozytywna. To zaskakujące, bo nie do tego przyzwyczaiły nas duże sieci - słyszymy w AgroUnii.

Post odbił się szerokim echem w internecie, wielu użytkowników sieci nie kryło oburzenia. "Trzeba zabierać ze sobą czerwony marker na zakupy i znaczyć takie patologie" - komentował jeden z użytkowników serwisu. Ale jak zapewniają nas przedstawiciele AgroUnii, reakcja sieci Delikatesy Centrum była wzorcowa. - Zareagowali bardzo szybko, tłumaczyli, że to po prostu pomyłka - i że pomidory są jednak z Polski. Po majówce umówiliśmy się natomiast na spotkanie.

Będziemy rozmawiali z władzami Delikatesów Centrum nad tym, co zrobić, by podobne wpadki się nie zdarzały - słyszymy w AgroUnii. Rolnicy mówią, że często spotykają się z innym podejściem wśród władz dużych sieci. Zdaniem związkowców, takie firmy często zbywają przedstawicieli branży lub odpowiadają po wielu dniach czy nawet tygodniach na ich pytania, czy wątpliwości.

- W jednym ze sklepów franczyzowych działających w ramach sieci Delikatesy Centrum zdarzył się błąd, za co przepraszamy konsumentów - słyszymy w biurze prasowym sieci.

- Pomidory te są z Polski – sezon „pomidorowy” w pełni, stąd staramy się dostarczać do sklepów jak najwięcej polskich, lokalnych warzyw. To przewaga konkurencyjna niezależnych sklepów spożywczych, jeśli porównać ich ofertę chociażby z sieciami dyskontów. Zamierzamy dalej promować polskie produkty w sklepach Delikatesy Centrum i jednocześnie pracujemy nad tym, aby podobne pomyłki w nazewnictwie tych produktów się nie powtarzały - zapewnia biuro prasowe.

Polskie warzywa cieszą się uznaniem nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wykorzystują to na przykład Niemcy z firmy Hengstenberg . Oferuje ona na niemieckim rynku "polskie ogórki" przyznając jednak, że pochodzą one z.... niemieckich zbiorów.

- Faktycznie, opakowanie może się wydawać zaskakujące na pierwszy rzut oka. Ale jest tak, że ogórki pochodzą z niemieckich zbiorów, natomiast to, co w nich polskie, to receptura. Właśnie na niej bazujemy - mówiła Wirtualnej Polsce rzeczniczka niemieckiej firmy.