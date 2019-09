Analogowe "zetki". Młode pokolenie woli zakupy w sklepach stacjonarnych

„Zetki”, nazywane często internetowym pokoleniem, od zakupów w sieci wolą stacjonarne sklepy, ale z cyfrowymi funkcjonalnościami.

Pokolenie "Z" to osoby urodzone między 1995 a 2009 rokiem. Są jedną z najbardziej aktywnych i wpływowych grup konsumentów, która właśnie wchodzi w dorosłe życie - przypomina portal dlahandlu.pl.

Choć "Z" to pierwsze pokolenie wychowywane od najmłodszych lat w czasach internetu, to jednak zakupy woli robić stacjonarnie. Analizy Watson Group - właściciela m.in. sieci Rossmann - pokazują, że liczy się da nich przede wszystkim aspekt społecznościowy i całość odczuć towarzyszących zakupom stacjonarnym. 99 proc. z nich robi zakupy stacjonarne, zwłaszcza we flagowych sklepach w centrach handlowych i centrach miast.