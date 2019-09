Rossmann promocja. Od poniedziałku rabaty na kosmetyki do makijażu

W poniedziałek ruszyła promocja w sklepach Rossmann. Obejmie kosmetyki do makijażu, ale na nieco innych zasadach niż dotychczas. Rabaty będą większe niż tradycyjne w tej sieci 55 proc.

- Do tej pory zniżka obowiązywała przy zakupie minimum trzech różnych kosmetyków do makijażu. Teraz nie będzie takiego ograniczenia! Niezależnie, czy wrzucicie do koszyka jeden produkt czy jedenaście, będziecie mogli skorzystać z oferty. Chcecie zrobić sobie zapas ukochanego kosmetyku? Nie ma problemu! Promocja działa także w przypadku wyboru kilku takich samych artykułów"- informuje Rossmann.