Andrzejki to wieczór wróżb, które odprawiane są w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię świętego Andrzeja. Andrzejki 2019 rozpoczną się zatem w piątkowy wieczór. Skąd wziął się ten zwyczaj?

Andrzejki 2019. Skąd wziął się zwyczaj i na czym właściwie polega?

Przypomnijmy, że Andrzejki przypadają na koniec lub na początek roku liturgicznego. Stanowią one specjalną okazję do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.

Same obchody Andrzejków przeszły na przestrzeni lat sporą zmianę, dzięki czemu obecnie stanowią świetną okazją do spotkania ze znajomymi i dobrej zabawy z przymrużeniem oka. Za sprawą tego, wróżby na Andrzejki i zabawy andrzejkowe co roku cieszą się sporą popularnością. Poniżej znajdziecie zarówno te popularne jak i mniej znane wróżby na Andrzejki.