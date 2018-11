Andrzejki to kiepski czas dla wróżek. Ratują się pracą dla banków

Wróżka to w Polsce coraz bardziej intratny zawód, ale zarobki są mocno uzależnione od pory roku. Wbrew pozorom w Andrzejki wcale nie zarabia się najwięcej. Jednak wróżki tłumaczą, że w tym okresie można się uratować eventami i imprezami korporacyjnymi. Podczas nich do wróżek ustawiają się nawet najważniejsi dyrektorzy i prezesi.

- Wbrew pozorom Andrzejki nie są najlepszym momentem dla wróżki, jeśli chodzi o indywidualne konsultacje, a przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń. Być może bierze się to z tego, że ludzie oszczędzają już na święta. Znacznie lepszy jest dla wróżek wczesny styczeń. Wtedy ludzie szukają wróżb na zaczynający się rok - tłumaczy Wirtualnej Polsce warszawska wróżka Anna Kempisty.

Wtedy, kiedy nie ma jednak tłumów chętnych na indywidualne porady, zgłasza się jednak do wróżek najwięcej firm - w końcu okolice Andrzejek to doskonały czas na imprezy integracyjne. Kempisty mówi, że zdarzają się klienci z przeróżnych branż, choć co ciekawe, wyjątkowo dużo zleceń jest z banków, także tych największych.