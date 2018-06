Angielska gazeta ujawnia film z polskiej fermy drobiu. „Robimy tu to samo, co Hitler w Auschwitz”

Zabijanie maleńkich kurcząt przez uderzenie głową w stalową rurę, dorosłe kurczaki utuczone tak, że nie mogą się ruszać czy zbieranie ciał zmarłych zwierząt – to wszystko widzimy w materiale ujawnionym przez „The Independent”

Wstrząsającym fragmentem filmu jest moment, kiedy starszy stażem pracownik szkoli Adama, co robi się z kurczakami , które są zbyt słabe i za małe, aby można było utuczyć je, by przyniosły jak najwięcej mięsa. Mężczyzna po prostu chwyta kurczę i z całej siły uderza jego głową w stalową rurę.

- To jak Hitler do Oświęcimia wysyłał. To my robimy – tłumaczy. Słowa te świadczą, że sam musi zdawać sobie sprawę ze stopnia okrucieństwa, które panuje na fermie.