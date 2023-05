Answear.com opublikował swój pierwszy raport ESG

Co to jest ESG?

ESG to obszary związane z ochroną środowiska naturalnego (E-Environmental), odpowiedzialnością społeczną (S-Social) i ładem korporacyjnym (G-Corporate Governance). To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Oczekują tego od firm nie tylko regulatorzy czy inwestorzy ale coraz częściej konsumenci i pracownicy. To właśnie te wartości dzisiaj zdecydowanie częściej wpływają na ich decyzje zakupowe, a w konsekwencji przekładają się na rentowność firm.