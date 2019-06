Apple ma problemy z bateriami. Prosi o zwrot laptopów, bo mogą spłonąć

Apple prosi o zwrot niektórych MacBooków, konieczna jest wymiana akumulatorów. Część z nich może się przegrzewać, przez co grożą pożarem.

Problem dotyczy egzemplarzy z 2015 roku, te laptopy były sprzedawane głównie w okresie od września 2015 r. do lutego 2017 r., również w Polsce. "Bezpieczeństwo klientów jest zawsze najwyższym priorytetem Apple, a my dobrowolnie zdecydowaliśmy się na wymianę wadliwych akumulatorów za darmo" - napisał producent w oświadczeniu.

Ponadto Apple uruchomił już specjalną stronę internetową, dostępna tu: support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall . Użytkownicy wadliwych urządzeń mogą pod tym adresem upewnić się, o jakie konkretnie egzemplarze chodzi. W odpowiednim miejscu należy wpisać numer seryjny posiadanego laptopa. Numer jest umieszczony na obudowie komputera, można go też znaleźć w iTunes lub wybierając na MacBooku opcję "About This Mac".

Jeśli urządzenie będzie wśród listy zamieszczonej na stronie producenta, trzeba przestać z niego korzystać i zwrócić komputer do autoryzowanego serwisu lub salonu Apple. Wymiana akumulatora nie wpłynie na ważność gwarancji, ale też jej nie wydłuży. Producent zaleca jednak, mimo informacji o zaprzestaniu korzystania z urządzenia, by przed oddaniem go do serwisu zrobić kopię zapasową danych. Naprawa powinna trwać nie dłużej niż 1-2 tygodnie.