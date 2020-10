Archidiecezja Łódzka pozwana. Poszło o ceny pochówków. "Będzie ich więcej"

Obecnie do sądu trafiły dwa pozwy. - Z pewnością będzie ich więcej - powiedział w rozmowie z rozgłośnią Sławomir Pawlik z ruchu "Stop Cmentarnemu Wyzyskowi".

To pokłosie sprawy, o której informowaliśmy w WP we wrześniu. Tomasz Molga pisał wtedy, że "za wstęp i pracę ekipy kamieniarzy kościelny administrator pobiera aż 920 złotych. Według kurii jest to 'ofiara kamieniarza za zarobkowanie na nie swoim terenie'".