Nowy dyskont w Warszawie. Jedzenie nie jest jego głównym asortymentem

Sieć Action wkroczyła do Warszawy, a wkrótce także do kolejnych lokalizacji. Co można znaleźć w wywodzącej się z Holandii sieci dyskontów? Asortyment jest bardzo szeroki.

Action to sieć dyskontów, która w 1993 r. rozpoczęła swoją działalność w Holandii. Dziś ma łącznie 1600 sklepów m.in. w Belgii, Niemczech, Austrii i Polsce. W naszym kraju Action rozpoczął swoją karierę w 2017 r. w Lesznie, gdzie powstał pierwszy sklep tej sieci. Teraz przyszedł czas na Warszawę.

Warszawski sklep Action mieści się w "Centrum Łopuszańska 22" i zajmuje naprawdę sporą powierzchnię. Mimo tego, że dyskont należy do kategorii "nieżywnościowych", to jedzenia jest w nim sporo.

Co można kupić w Action?

Produkty podzielone są na 14 kategorii. Co tu tak naprawdę można kupić? Jako pierwsze moim oczom ukazują się narzędzia do majsterkowania, dekoracji, pisania i rysowania. Jest tego całe mnóstwo. Oprócz tego produkty do domu tj. talerze, miski, kubki, patelnie, garnki, pojemniki do przechowywania jedzenia, ale również koce, dywaniki, zegary i wiele innych rzeczy do dekoracji.

Rząd wprowadza ograniczenia związane z koronawirusem. "To pełzający lockdown"

W sklepie znajduje się również dział sportowy, gdzie można znaleźć bidony, stroje do ćwiczeń, maty, czy drobne urządzenia do domowego treningu.

Kolejny sektor to rzeczy do łazienki tj. ręczniki, mopy, chemia gospodarcza, papier toaletowy czy proszki i płyny do prania.

Nie brakuje także produktów sezonowych. O tej porze roku są to gadżety związane z Halloween i... Bożym Narodzeniem. W połowie października w tym sklepie można zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne na święta. Od bombek na choinkę, po serwetki, kartki czy mikołajowe figurki.

Mimo tego, że asortyment sklepu w większości składa się z produktów nieżywnościowych, to da się w nim kupić jedzenie. Głównie są to słodycze (sprzedawane w większych paczkach) i słone przekąski. Ale na półkach są również sosy, napoje i gotowe dania.

Jakie są ceny w Action?

A jak to wygląda cenowo? Sprawdźmy na przykładach. Opakowanie batonów Twix, które składa się z 10 sztuk, kosztuje 14,95 zł, co w przeliczeniu daje 1,49 za sztukę. To mniej, niż w innych sklepach, gdzie za ten baton musimy zapłacić ok. 1,99 zł, więc oszczędzamy 50 gr.

Taniej jest również w przypadku kosmetyków i środków higienicznych. Przykładowo męski żel pod prysznic Adidas (250 ml) kosztuje 5,95 zł. W Rossmannie za taki sam produkt trzeba zapłacić 7,79 zł, a w supermarketach ponad 8 zł. Antyperspirant męski marki Nivea kosztuje 8,45 zł. W większości sklepów ten kosmetyk kupimy za ok. 10 zł, więc wygląda na to, że w Action da się zaoszczędzić.

Oczywiście to tylko wycinek cen. Dużo trudniej jest porównać produkty, gdy w innych sieciach nie ma ich odpowiedników 1:1. Do tego koniec końców chodzi nie tylko o cenę, ale także o jakość. Tej nie sposób sprawdzić podczas krótkiej wizyty.

Sieć zapowiada, że niebawem otworzy w naszym kraju kolejne sklepy.