ARiMR. Nadal można składać wnioski o rekompensatę w związku z suszą

Od 3 października do końca miesiąca można składać wnioski do ARiMR o pomoc z w związku ze stratami spowodowanymi przez klęski żywiołowe. Do tej pory agencja wypłaciła rolnikom 280 mln złotych.

(Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował w czwartek na spotkaniu w Działyniu (Kujawsko-pomorskie), że termin składania wniosków może być przedłużony o dwa tygodnie lub miesiąc. Z założenia miał być to okres rozpoczynający się 3 października i trwający do jego końca. Agencja odnotowała do tej pory blisko 129 tys. wniosków.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku termin dostarczenia "wniosków suszowych" przesuwany był trzy razy.

Zgodnie ze statystykami resortu rolnictwa na 16 października, protokołów nie przekazały jeszcze 954 komisje liczące straty. Pracę z kolei zakończyło 831 komisji. Poszkodowanych jest 276 tys. gospodarstw, a straty odnotowano na powierzchni 4 mln 459 tys. ha, w tym na ponad 3 mln ha straty są większe niż 70 proc.

Na pomoc suszową rząd przeznaczył do tej pory 500 mln zł, choć jednocześnie minister Ardanowski podkreśla, że suma środków na ten cel może zostać zwiększona. W poprzednim roku na ten cel rząd przeznaczył łącznie 2,2 mld zł.

Agencja wypłaca pomoc na podstawie protokołów. Stawka rekompensaty jest zróżnicowana w zależności od wielkości strat. Najwięcej - 1000 zł na hektar może otrzymać rolnik, którego straty przekraczają 70 proc. danej uprawy i posiadał polisę ubezpieczeniową na co najmniej połowę upraw.