Arkadia będzie działała pod nową marką. Właściciel zachwala: to skok jakościowy

We wrześniu popularne warszawskie centrum handlowe czeka modyfikacja nazwy. Do dotychczasowego słowa "Arkadia" dodana zostanie nowa marka - Westfield. Dla klientów ma to oznaczać znaczące korzyści.

Westfield to marka sieci handlowych znana w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Spółka, która za nią stała, została w ubiegłym roku kupiona przez właściciela Arkadii, czyli Unibail-Rodamco.

To międzynarodowy gigant, wiodący globalny deweloper i operator flagowych lokalizacji handlowych. Po kupieniu Westfield stał się jeszcze większy i postanowił, że zacznie wprowadzać markę Westfield w kolejnych swoich obiektach.

I tak na pierwszy ogień zmiana nazwy czeka 10 centrów handlowych w kilku europejskich krajach, które należą do Unibail-Rodamco-Westfield. Są to sklepy we Francji, Szwecji, Czechach i właśnie w Polsce. Na razie w naszym kraju rebrending dotyczy tylko warszawskiej Arkadii.

Nowy szyld ma również oznaczać zyskanie nowej, międzynarodowej wartości, zapewniającej spektakularne podniesienie standardu - przekonują właściciele.

– Z uwagi na fakt, iż Westfield jest jedyną globalną marką w branży, wprowadzenie jej zwiększy wartość i pozycję naszych destynacji w całej Europie kontynentalnej. Wsparcie przez globalne kampanie marketingowe sprawi, że centra będą miejscem spektakularnych wydarzeń, przynosząc znaczące korzyści naszym gościom i zapewniając międzynarodową platformę dla sieci chcących wejść na nowe rynki - mówi Christophe Cuvillier, dyrektor generalny Grupy Unibail-Rodamco-Westfield.

– Warszawska Arkadia od początku swego istnienia nieustannie stara się podążać za oczekiwaniami klientów. Od lat zajmuje pozycję lidera na handlowej mapie stolicy i jest miejscem, gdzie klienci mogą poznać i doświadczyć pełnej oferty czołowych międzynarodowych i lokalnych marek – dodaje Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny Unibail-Rodamco-Westfield na Polskę.

– Teraz, w wyniku zyskania prestiżowego, globalnego brandu, jeszcze bardziej podkreśli swoją dbałość o unikalną ofertę i bogate, oryginalne usługi, tak aby stale odpowiadać na zmieniające się i rosnące potrzeby klientów – wyjaśnia Grajkowski.

Wydarzenia są znakiem firmowym centrów Westfield w Europie kontynentalnej. Czołowi międzynarodowi artyści, tacy jak Lady Gaga, Rita Ora, Rihanna czy John Legend, występowali już w centrach grupy Westfield w USA i Wielkiej Brytanii - chwalą się właściciele.

W ostatnich latach centra gościły także światowe lub europejskie premiery takich filmów, jak "Dziadek do orzechów i cztery królestwa", "Iron Man 2" czy "The Avengers: Age of Ultron". Aby uczcić wprowadzenie marki Westfield, w każdej lokalizacji w Europie zorganizowane zostaną wyjątkowe wydarzenia, które będą kontynuowane jako cecha szczególna centrów Westfield - zapowiada firma.