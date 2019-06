Ataki na klientów T-Mobile. Masz minutę na reakcję

Oszuści podszywający się pod sieć T-Mobile próbują wykraść dane klientów. Operator pracuje nad zablokowaniem domen.

"Wygraj najnowszy smartfon" – to najnowszy haczyk, na który próbują łapać nieuważnych klientów sieci T-Mobiele cyberprzestępcy. Poszywając się pod operatora wysyłają ankietę, za wyplenienie której oferują możliwość wygrania najnowszych smartfonów.

Aby jeszcze bardziej wywrzeć presję przestępcy umieścili w niej licznik czasu, który ma skłaniać do szybkiego podejmowania decyzji.

Obejrzyj: Jak chronić się przed phishingiem? Na co zwrócić uwagę?

To kolejna seria ataku phishingowego, w którym oszuści podszywają się pod T Mobile, alarmuje operator i zaleca czujność .

Phishing to rodzaj internetowego oszustwa, w którym przestępca np. w wiadomości mailowej, albo SMS podszywa się pod zaufaną osobę lub instytucję, by wyłudzić określone informacje (np. dane logowania, szczegóły karty kredytowej) albo nakłonić ofiarę do określonych działań