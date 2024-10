Ataki na rolników. Ktoś zostawiał w polach "złote kolby"

Portal tygodnikrolniczy.pl informuje, że podczas zbiorów kukurydzy na kiszonkę, odbywających się w całym kraju, co roku dochodzi do niebezpiecznych incydentów. Nieznani sprawcy umieszczają na roślinach metalowe przedmioty, co może prowadzić do uszkodzenia noży sieczkarni i nawet grozić zanieczyszczeniem paszy dla zwierząt. Takie pułapki nazywane są „złotymi kolbami”.