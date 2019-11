Australia: złodzieje regularnie kradli produkty codziennego użytku, takie jak mleko dla dzieci

Szajka przestępców upatrzyła sobie szczególnie mleko modyfikowane dla niemowląt, kosmetyki, elektryczne szczoteczki do zębów oraz artykuły spożywcze. Tylko w zeszłym miesiącu zaatakowali supermarkety 21 razy.

Łącznie ich łup australijska policja wyceniła na 175 tys. dolarów australijskich (ok. 461 tys. złotych) – informuje Daily Mail. Oprócz wskazanych produktów, funkcjonariusze znaleźli 55 tys. dolarów w gotówce (ok. 145 tys. złotych).

Kradzieży dopuszczała się cała trójka, ale to najstarsza była obdarzona talentem do handlu i to ona sprzedawała skradziony towar. Cała trójka została zatrzymana i do końca rozprawy poczeka w więzieniu. Sąd nie wyraził zgody na wpłatę kaucji.