Auta elektryczne na minuty. Oferta dla Warszawy

Warszawiacy mogą wypożyczać auta elektryczne na minuty. Innogy na próbę zaoferowało na razie osiem samochodów.

Użytkownik ma płacić za wypożyczenie samochodu, za ładowanie odpowiedzialne będzie Innogy. Jak opisuje "Puls Biznesu", kosztować to będzie, w zależności od modelu samochodu, od 0,60 zł do 1 zł netto za minutę i od 0,80 zł do 1 zł za kilometr. Auta będą mogły być ładowane w 12 warszawskich stacjach, w które firma zaczęła inwestować dziewięć lat temu.