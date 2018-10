Awaria PKO BP i Inteligo usunięta. Bank zwalnia klientów z opłat

PKO BP i Inteligo zmagało się w piątek z wielką awarią bankowości internetowej, o czym alarmowali nasi czytelnicy poprzez platformę dziejesie.wp.pl. Jak pisali, nie mogli korzystać z wielu usług. Przedstawiciele PKO zapewniają, że bez problemu można było korzystać z kart płatniczych i bankomatów. Wieczorem zapadła decyzja o rekompensatach dla klientów.



Problem nie dotyczy tylko PKO BP. Tysiące internatutów zgłasza problemy z dostępem do internetu od UPC. NASK sprawdza czy nie naruszono cyberbezpieczeństwa Polski. Nie ma informacji o ataku, jednak jest to weryfikowane.

Bank przeprasza i zapewnia rekompensaty

Awarię udało się usunąć wieczorem. Bank wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie, którego treść publikujemy poniżej:

" Informujemy, że utrudnienia zostały usunięte. Od godziny 16.30 przywrócony został pełen dostęp do usług bankowości elektronicznej iPKO, od godz. 19.00 również do bankowości mobilnej IKO. Karty działały bez utrudnień. Wszystkie przelewy przychodzące zostały zaksięgowane.

Problemy były spowodowane przez niezależną od nas usterkę techniczną, przecięcie światłowodów zapewniających komunikację. O incydencie poinformowano odpowiednie organy państwowe.

Z uwagi na niedogodności, zdecydowaliśmy o zwolnieniu Klientów korzystających z iPKO, Inteligo i IKO z opłat za przelewy natychmiastowe od dziś, od godz. 18.00 do poniedziałku, 29.10.2018 do końca dnia. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy."