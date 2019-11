Awaria w Alior Banku. Nie działa system bankowości elektronicznej

Alior Bank zmaga się z potężną awarią systemu. Klienci nie mogą się zalogować do własnych kont, o czym informują WP Finanse czytelnicy za pośrednictwem formularza #dziejesię. Bank nie podaje, do kiedy potrwa awaria.

"Znowu nie działa system bankowości internetowej. Zaczyna być to męczące, patrząc na to, jak często to się zdarza" – pisze jeden z nich. Alior Bank odpowiedział, że są to "przejściowe problemy w dostępie do bankowości elektronicznej" i zapewnił, że pracuje nad ich usunięciem.