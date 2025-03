Znalazł w lesie trzewik sprzed tysiąca lat. Nie jest to jednak but

Michał Młotek, związany z Iławską Grupą Poszukiwawczą, odkrył w lesie koło Iławy trzewik, czyli dolne okucie pochwy miecza , sprzed ponad tysiąca lat. Znalezisko zostało zgłoszone do elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jak podaje "Polska Agencja Prasowa", trzewik wykonany z brązu jest kompletny i pięknie zdobiony.

Odkrycie to ma duże znaczenie historyczne, ponieważ trzewiki pełniły nie tylko funkcję praktyczną, ale także estetyczną i symboliczną. Były wyznacznikiem statusu społecznego i przynależności do plemienia. Młotek, który prowadzi Internetowe Muzeum Iławy, już wcześniej znalazł podobny zabytek, który trafił do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.