Mandaty dla pasażerów. Oto najczęstsze wykroczenia

Pasażerowie muszą również zwracać uwagę na stan kierowcy. Jeśli kierowca jest pod wpływem alkoholu, pasażer powinien go powstrzymać przed jazdą. W przeciwnym razie grozi mu grzywna do 5 tys. zł. W przypadku wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę, pasażer może być uznany za współwinnego, co wiąże się z karą do 30 tys. zł.

Inne sytuacje, które mogą skutkować mandatami dla pasażerów, to wyrzucanie śmieci z pojazdu, co grozi karą od 50 do 200 zł. Pasażerowie muszą także uważać na zachowanie w samochodzie, aby nie rozpraszać kierowcy. Nieodpowiedzialne działania, takie jak zaciąganie hamulca ręcznego, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym nawet do kary więzienia.