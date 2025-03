Nagła zmiana ceny pomidorów. Tyle teraz kosztują

Spadek cen krajowych pomidorów jest efektem zwiększonej podaży. Jak informuje portal warzywa.pl, na podwarszawskim rynku hurtowym Bronisze dostępne są zarówno pomidory malinowe, jak i czerwone. W przeciwieństwie do nich, importowane pomidory z Hiszpanii drożeją z powodu kończącego się sezonu.

Obecnie większość sprowadzanych pomidorów pochodzi z Hiszpanii, gdzie sezon się kończy. To oznacza mniejszą dostępność, wyższe ceny i gorszą jakość towaru. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku papryki – jej ceny utrzymają się na wysokim poziomie, dopóki na rynek nie trafią dostawy z Holandii.

W przeciwieństwie do sprowadzanego towaru, krajowe pomidory malinowe i czerwone pojawiają się na rynku w coraz większych ilościach, co wpływa na ich ceny.

Jak podaje portal, w ciągu tygodnia cena pomidorów malinowych spadła o 10-15 zł na kartonie. Obecnie za 6-kilogramowy karton drobnego sortu płaci się 85-90 zł, a za większe pomidory 110-115 zł. W przeliczeniu ich wartość wynosi od 14,16-15 zł/kg oraz od 18,33 do 19,16 zł/kg.

W przeciwieństwie do taniejących pomidorów, ceny pietruszki w Polsce rosną, co może oznaczać wyższe wydatki na wielkanocne zakupy. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w niektórych sklepach, jak na warszawskim Ursynowie, osiągają nawet 13 zł/kg. W podwarszawskich Broniszach za kilogram tego warzywa trzeba zapłacić od 4 do 6 zł/kg (w hurcie).