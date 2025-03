Dwa domy ogrzewane gazem. Jedni płacą dwa razy więcej od drugich

Ogrzewanie gazem może być wygodne, ale koszty różnią się w zależności od źródła gazu. Media porównały instalację z przyłączem do gazu ziemnego z sieci i taką ze zbiornikiem na propan. Co się bardziej opłaca?

Ogrzewanie domu gazem to popularne rozwiązanie, ale wybór między gazem sieciowym a gazem ze zbiornika może znacząco wpłynąć na koszty. Gaz sieciowy to gaz ziemny dostarczany przez miejską sieć gazociągów. Jest wygodny i jego cena jest stosunkowo przewidywalna.

Gaz ze zbiornika to opcja dla tych, którzy nie mają dostępu do sieci. Zbiornik można zamontować nad ziemią lub pod ziemią, a w środku znajduje się zazwyczaj propan.

Koszty instalacji i eksploatacji

Jak przypomina portal kb.pl, gaz sieciowy wymaga podłączenia do istniejącej infrastruktury, co może być kosztowne, zwłaszcza przy budowie nowego domu. Koszt przyłącza waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Gaz ze zbiornika wymaga inwestycji w zbiornik oraz montaż instalacji. Można go również wydzierżawić, co wynosi kilkaset złotych rocznie, a instalacja może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Według danych kb.pl, pod względem kosztów eksploatacyjnych, gaz sieciowy wypada korzystnie – jego cena wynosi ok. 0,25 zł za 1 kWh. Gaz płynny ze zbiornika kosztuje od 3 do 4 zł za litr, co może oznaczać nawet dwa razy wyższe rachunki niż w przypadku gazu ziemnego. Różnice te stają się szczególnie odczuwalne w sezonie grzewczym.

Dodatkowe różnice

Jak zauważa kb.pl, gaz sieciowy to najlepsza opcja dla domów w miastach, gdzie dostęp do sieci gazowej jest standardem. Niskie koszty eksploatacji i brak konieczności zamawiania dostaw sprawiają, że korzystanie z tego źródła energii jest wygodne.

Gaz ze zbiornika wymaga więcej uwagi – trzeba regularnie sprawdzać poziom paliwa i dbać o terminowe zamówienia. Jednak daje większą kontrolę nad momentem zakupu gazu.