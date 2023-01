Badanie IBRiS: Leasing, zakup czy wynajem długoterminowy – jakie finansowanie samochodu jest najkorzystniejsze dla małych przedsiębiorców w czasach kryzysu?

Zeszłoroczne podwyżki stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na wysokość comiesięcznych rat wpłynęły na rynek finansowania samochodów - komentuje Robert Antczak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). - Najmocniej odczuli to przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe i jednoosobowe firmy, dla których samochód jest podstawą działalności. Z przeprowadzonego badania IBRiS wynika, że właściciele firm rozważają zmianę formy finansowania samochodu, a 23% badanych deklaruje zainteresowanie coraz bardziej popularną formą, jaką jest obecnie wynajem długoterminowy. Wynika to głównie z zalet tej formy finansowania aut, która w pewnym sensie gwarantuje stabilność finansową, dzięki niezmiennej racie, niezależnej od stóp procentowych. Na ten aspekt wskazało aż 55% małych, mikro i jednoosobowych firm biorących udział w badaniu. Stała wysokość raty, to cecha wyróżniająca wynajem długoterminowy na rynku i nie występuje w żadnej innej formie finansowania samochodów tj. w kredycie, czy klasycznym leasingu. Ponadto, wynajem długoterminowy nie narzuca na przedsiębiorcę konieczności wpłaty własnej, co jest obecnie znacznym obciążeniem finansowym oraz wykupu auta po zakończeniu umowy. Dodając do tego zryczałtowane w miesięcznej racie, stałe koszty związane z ubezpieczeniem, wymianą opon, naprawą czy przeglądami, przedsiębiorcy otrzymują bardzo korzystną i unikalną na rynku usługę, dobrze dopasowaną do potrzeb najmniejszych przedsiębiorców w czasach kryzysu.