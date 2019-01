Bank Pekao S.A. z ofertą dla podróżujących Polaków. Noclegi z Booking.com tańsze o kilkaset złotych

Kiedy rezerwować wakacje, by nie przepłacić? Bilety lotnicze warto kupić przynajmniej 60 dni wcześniej. A noclegi? Jeszcze wcześniej. Tylko wtedy jest pewność wyboru najlepszych miejsc i cen. Dzięki propozycji Banku Pekao S.A. może być jeszcze taniej.

29 mln miejsc. Taką bazą hoteli i miejsc noclegowych dysponuje Booking.com. Wille, pensjonaty, kempingi, łodzie, motele, hotele, a nawet domki na drzewach czy szklane pokoje w środku pustkowia. Masz ochotę na tradycyjny japoński nocleg? Ryokan jest i czeka na gości.

Wakacje na wodzie? Właściciele hinduskich łodzi zapraszają. Wszystko jest kwestią ceny….

Podróżowanie - a konkretnie rzecz biorąc - pobyt w hotelach może być zdecydowanie tańszy. Bank Pekao S.A. przygotował promocję dla klientów, którzy otworzą Konto Świat Premium. Każdy nowy klient, który zdecyduje się otworzyć rachunek, będzie mógł z korzystać z 10 proc. zwrotu za rezerwację w serwisie Booking.com. W efekcie na noclegach można zaoszczędzić nawet 500 zł.

Nocleg w prezencie

Po pierwsze, trzeba założyć Konto Świat Premium w Banku Pekao S.A. LINK

Po drugie, wystarczy do końca czerwca 2019 r. dokonać rezerwacji wyjazdu za pośrednictwem serwisu Booking.com. Co istotne, wyjazd można zarezerwować w dowolnym terminie.

Ostatnim warunkiem jest instalacja aplikacji PeoPay oraz zalogowanie się do niej. Zgodnie z regulaminem promocji, po powrocie z wyjazdu klient otrzyma zwrot 10 proc. wartości rezerwacji. W wielu wypadkach wysokość zwrotu będzie podobna jak cena za jeden dzień noclegu.

Czym jest Świat Premium?

Konto Świat Premium to nie tylko oferta promocyjna. To propozycja dla wymagających i zamożnych Polaków. To rachunek dedykowany dla ponad 800 tysięcy osób. Szacuje się, że tylu Polaków posiada na koncie, lokatach czy funduszach inwestycyjnych ponad 200 tysięcy złotych.

A będzie ich więcej. Nad Wisłą szybko rośnie liczba dorosłych osób aspirujących do szeroko pojętego segmentu klientów zamożnych.

Co w zamian otrzymuje klient Banku Pekao S.A.? Posiadacze Konta Świat Premium mają do dyspozycji dedykowanego doradcę, który wspiera ich w kwestiach finansowych.

Klienci Premium mają zapewnioną obsługę w wydzielonych strefach, w ponad 300 placówkach banku. Wszystko dla poufności przeprowadzanych rozmów i realizowanych transakcji. Do tego obsługa telefoniczna jest priorytetowa – nie trzeba czekać w kolejce na połączenie z konsultantem. Z kolei bogata oferta produktów inwestycyjnych to propozycje wyłącznie dostępne dla klientów Bankowości Osobistej Premium. Wraz z doradcą każdy klient stworzy unikalny model planowania inwestycyjnego.

Klient Premium nie płaci

Klient Świata Premium nie musi zwracać uwagi na opłaty. Otrzymuje m.in. 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą, 0 zł za złotą kartę wielowalutowąwydaną do Konta Świat Premium oraz bardzo korzystne kursy wymiany walut. Do tego klient ma możliwość korzystania z dedykowanych warunków produktów oszczędnościowych czy kart kredytowych złotych i platynowych, a także specjalnie przygotowanych ofert partnerów programu rabatowego Galeria Rabatów. I dlatego nie tylko może zaoszczędzić na wynajęciu hotelu, ale również np. na wynajęciu samochodu. Jednocześnie 0 zł kosztują powiadomienia SMS z informacjami o zmianach na koncie.

Konto Świat Premium jest kierowane dla klientów, którzy mogą zdeponować w banku Banku Pekao S.A. łączne aktywa o wartości minimum 200 tys. złotych. Wtedy prowadzenie rachunku jest bezpłatne, w innym przypadku koszt obsługi rachunku wynosi 50 zł miesięcznie. Do rachunku dodane jest również bezpłatne konto oszczędnościowe w wersji premium z miesięczną kapitalizacją odsetek.

*Kto może skorzystać z promocji? *

Zgodnie z regulaminem każdy, kto na dzień 1 grudnia o godzinie 0:01 nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (w złotych) w banku. Z promocji mogą skorzystać też osoby, które rachunek w ostatnich miesiącach założyły, ale z niego nie korzystały. Z regulaminu wynika, że ofertę zwrotu 500 zł za transakcje w Booking mogą otrzymać też ci, którzy przynajmniej przez jeden dzień między 1 maja a 31 października posiadali w banku jeden lub więcej rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowego (w złotych). Jest jednak dodatkowy warunek - w tym okresie suma średnich sald nie może przekraczać na nim 50 zł.

Zwrot środków następuje w terminie do 90 dni po terminie rezerwacji w serwisie Booking.com. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto klienta banku.

Doradcy Banku Pekao S.A. radzą, by na urlopie płacić kartami wszędzie, gdzie to możliwe m.in. w hotelach, sklepach spożywczych, na autostradach czy w restauracjach. Dzięki temu, po przyjeździe do kraju nie zostaniemy z obcą walutą w portfelu, a tym bardziej z niewymienialnym w kraju bilonem i nie stracimy na jej ponownej wymianie. Jednocześnie w tej chwili oferty przewalutowania są na tyle korzystne, że nie ma obaw przed wysokimi różnicami kursowymi i opłatami za transakcje. Bank Pekao S.A. oferuje wielowalutową kartę debetową, która automatycznie przełącza się pomiędzy rachunkami w PLN oraz w EUR, USD, CHF i GBP.