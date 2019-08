Bankomaty recyklingowe. Firma OKI chwali się umową z największym bankiem w Indiach

Firma OKI wygrała kontrakt na dostawę 3500 sztuk bankomatów recyklingowych i usług powiązanych dla Narodowego Banku Indii (SBI) - największego banku indyjskiego, poinformowała spółka.

Bankomaty recyklingowe to urządzenia z zamkniętym obiegiem gotówki. Pozwalają one za pośrednictwem tej samej maszyny zarządzać depozytami gotówkowymi i wypłatami. Są popularne zwłaszcza w Azji. W Indiach w ostatnich kilku latach wiele prywatnych i publicznych banków wdrożyło takie bankomaty. Pierwszą reakcją było odejście wpłat gotówkowych z okienek kasowych na rzecz takich bankomatów wielofunkcyjnych. Urządzenia "się przyjęły". Klienci mogą korzystać z nich o każdej porze dnia i nocy, i to nie tylko w oddziałach.