"Bardzo duże korki na granicy". Niemcy zwiększyli kontrole

Aktualna sytuacja (stan na 22 października ok. godziny 11) na przejeździe granicznym w Zgorzelcu nie należy jednak do najłatwiejszych. Kierowcy muszą przygotować się na "bardzo duże korki" - jak informuje portalik24.pl, który zamieścił zdjęcia i ostrzeżenie na Facebooku. "Jeżeli ktoś się spieszy, to powinien uwzględnić kontrolę graniczną" - czytamy w poście.