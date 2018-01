Bardzo kosztowne dane. Internauta skarży się na operatora promu

Wybrał się z żoną w rejs po Bałtyku. Mimo że nie opuścił UE, dostał bardzo wysoki rachunek za roaming danych. Opisał sprawę na Facebooku.

W całej UE roaming tak jak w Polsce. Kosztowne opłaty 15 czerwca przechodzą do historii

- W drodze powrotnej zaraz po zakwaterowaniu w kabinie poszliśmy spać. Danych w roamingu nie wyłączyłem, bo przecież płynąc promem ze Szwecji do Polski UE nie planowałem opuszczać - tłumaczy pan Michał.

Wychodzi 44,5 zł za 1 MB danych, tymczasem w 2017 roku maksymalna cena za transmisję 1 GB danych to 7,7 euro plus VAT (w 2018 roku cena wynosi 6 euro plus VAT za 1 GB).