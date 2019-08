Becikowe a zerowy PIT dla młodych. Część Polaków straci prawo do świadczenia

Część młodych rodziców może niedługo stracić prawo do tzw. becikowego, wypłacanego tuż po urodzeniu dziecka. Wszystko przez... brak PIT dla młodych. Okazuje się bowiem, że będą zarabiać nawet o 400 zł za dużo.

Becikowe to świadczenie, o które rodzice mogą się starać po narodzinach dziecka. Wynosi 1000 zł i jest wypłacone jednorazowo. W założeniu: by pomóc w wyprawce dla niemowlaka.

W 2013 roku wprowadzono próg dochodowy. Dziś wynosi on 1922 złote netto na jednego członka rodziny. Jeśli rodzice zarabiają więcej, to świadczenie im nie przysługuje.

Co to oznacza w praktyce? Że młodzi rodzice, którzy spodziewają się pierwszego dziecka, mogą zarabiać łącznie nie więcej 5766 zł na rękę. Oczywiście jeżeli chcą otrzymać dodatkowy tysiąc złotych od państwa.

Skąd taka kwota? Do obliczeń bierzemy oboje rodziców oraz nowo narodzone dziecko. Po podzieleniu 5766 zł na trzy zostaje więc 1922 złote na osobę, czyli dokładnie tyle, ile wynosi próg dochodowy.

Jeśli założymy, że rodzice mają mniej niż 26 lat, to po zbliżającej się zmianie przepisów te same osoby na becikowe już się nie załapią. Bo 4042 zł brutto będzie oznaczało nie 2883, a 3074 zł na rękę. Czyli za dużo, by dostać becikowe.