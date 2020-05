Będą nowe mandaty związane z pandemią koronawirusa

Wśród kar, które MSWiA chce wprowadzić, znajdzie się na przykład mandat za "naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy".

Karą mają zostać objęci także przewoźnicy, którzy nie stosują się do zaleceń i nie utrzymują swoich pojazdów w odpowiednim reżimie sanitarnym

Kara to w takim przypadku 100 złotych.

Są też inne propozycje nowych mandatów, niezwiązane z pandemią koronawirusa. Np kara za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, za co będzie można dostać od 50 do 250 złotych mandatu. Jeżeli to zwierzę jest niebezpieczne dla ludzi, będzie można dostać nawet 500 złotych kary.