Będą pieniądze na nocne i świąteczne dyżury aptek. Oto co się zmieni

Proponowany przepis ma charakter prewencyjno-odstraszający w związku z tym, że obowiązkiem zwrotu, wraz z odsetkami, będzie objęta całość otrzymanego wynagrodzenia od momentu wyznaczenia apteki do dyżurowania. Jest to przy tym adekwatna kara w związku z tym, że nie jest wykluczone, że apteka uchylała się od obowiązków nie tylko w czasie możliwym do stwierdzenia w ramach kontroli, ale również w skali i okresach niemożliwych do ustalenia – przekonuje Ministerstwo w uzasadnieniu projektu.