Będzie można zastrzec numer PESEL. Nowa funkcja mObywatela

Po co i gdzie będzie można zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL okaże się nieocenioną pomocą w szczególności dla osób, które zgubiły swoje dokumenty tożsamości lub zostały okradzione. Wówczas będą one mogły udać się do placówki instytucji finansowej lub urzędu i zastrzec swój PESEL, co uchroni je przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na ich dane personalne. Będzie można również użyć profilu zaufanego i aplikacji mObywatel.