Belgowie policzyli, jak oszczędzić 700 euro rocznie na ogrzewaniu mieszkania

Dlatego też wykładowca ULB zaleca redukcję do 19 stopni C. "To może pomóc zaoszczędzić około 10 do 20 procent na zużyciu energii" – twierdzi naukowiec i dodaje, że przy średnim rocznym rachunku za gaz wynoszącym około 3400 euro, można będzie zaoszczędzić prawie 700 euro.