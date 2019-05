Bezpańskie krowy z gminy Deszczno. Wciąż nie ma decyzji w sprawie uboju

- Sytuacja dotycząca wolno żyjących krów w gminie Deszczno jest skomplikowana i wymaga wielowątkowej analizy. Na razie nie została podjęta decyzja, co dalej będzie ze stadem - poinformował w piątek Główny Lekarz Weterynarii.

Sprawa dotyczy stada dzikich krów, liczącego 170 - 180 sztuk. Krowy od lat żyją na wolności i wypasają się na terenach należących do rolników.

Oglądaj też: Były minister rolnictwa o aferze mięsnej. "Nie ma co się dziwić"

Ostateczne stanowisko Rady Sanitarno-Epizootycznej ma być jedną z ważniejszych opinii w sprawie. Ponadto cały czas analizowane są zarówno polskie, jak i unijne przepisy opinie prawne wpływające do Głównego Lekarza Weterynarii.

"Organizacjom, które działają na rzecz zwierząt, udało się znaleźć osoby, które zadeklarowały chęć przyjęcia tego stada na takich zasadach, że nie będzie można tych krów rozmnażać, jak również, że nie trafią one do spożycia. Pojawiły się zatem kolejne okoliczności, które przemawiają za tym, aby zmienić decyzję w sprawie tego stada" - czytamy w internetowej petycji, skierowanej do Głównego Lekarza Weterynarii.