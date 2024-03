Bezpieczny dom w święta. Nie daj się przechytrzyć włamywaczom

Dobre zamki i drzwi to podstawa

Przede wszystkim warto zainwestować w solidne zabezpieczenia. Policjanci podkreślają, że przestępcy to zróżnicowana grupa, ale najwięcej jest tych o niskich "kwalifikacjach", którzy na widok solidnych zabezpieczeń, rezygnują z włamania. Dla lepszej ochrony policja zaleca montaż okien posiadających co najmniej 2 klasę odporności (RC 2), a drzwi powinny być z atestem i wyposażone w co najmniej dwa solidne zamki.