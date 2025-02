Brakuje strażników miejskich. Zarabiają dużo mniej niż policjanci

Portal tvn.warszawa.pl podaje, że w stołecznej Straży Miejskiej udaje się zlikwidować niecały jeden wakat w ciągu miesiąca. Jeśli to tempo się utrzyma, to niedobory kadrowe uda się wyeliminować za 25 lat.

Portal bezprawnik.pl podaje, że aby poprawić sytuację kadrową, opublikowano niedawno ogłoszenie zachęcające do pracy w Straży Miejskiej. Tym, co zwraca największą uwagę, są zarobki. Osoby, które zdecydują się na pracę jako strażnik miejski, będą otrzymywać 6200 zł brutto miesięcznie.

Do aplikowania na to stanowisko zachęcała ostatnio komendant straży miejskiej m.st. Warszawy Magdalena Ejsmont. - Bezpieczeństwo jest dla mieszkańców Warszawy bardzo ważne, rośnie też rola straży miejskiej. Dlatego namawiam osoby, które chciałyby łączyć noszenie munduru ze stabilnością zatrudnienia, by zainteresowały się tą ofertą. Tym bardziej, że dzięki przychylności radnych i prezydenta stolicy systematycznie poprawiamy warunki pracy i płacy w naszej jednostce - stwierdziła.