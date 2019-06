Bezpłatne zakupy w zamian za rejestrację w serwisie? Nie daj się nabrać

Zarejestruj się i odbierz kartę na zakupy w dyskoncie na 500 zł, czytamy w mailu. Obietnica nieograniczonych zakupów? Nic z tego. To perfidne oszustwo, na które ludzie nadal się nabierają.

Wariacji tego oszustwa było wiele. W najłagodniejszym chodzi o wyłudzenie danych osobowych, które następnie są sprzedawane. Skutkuje to zwiększoną ilością spamu. W gorszym scenariuszu oszuści dobierają się do naszych pieniędzy na koncie. To w sytuacji, gdy nieostrożny internauta uwierzy, że aby otrzymać wartą kilkaset złotych kartę, musi dokonać jakiegoś symbolicznego przelewu.