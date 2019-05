Zamiast tanich ubrań jest rozczarowanie. "Nie można mówić o oszustwie" - twierdzi właściciel sklepu

Miała być koronkowa sukienka, jest bezkształtna, bura koszula. Klienci sklepu Tatimoda czują się oszukani. - Popularność nas przygniotła, nie byliśmy w stanie sprostać zamówieniom - przyznaje w rozmowie z WP właściciel firmy. I brutalnie dodaje: jakość produktów jest odpowiednia do ich niskiej ceny.

- Otrzymałam przesyłkę z Tatimoda. Oczywiście nie to, co zamawiałam. Gdyby ktoś otrzymał bluzkę w kolorze musztardowym wiązaną w pasie, długi sweter i jakąś bluzkę w jednej paczce, to proszę o informację – napisała pani Katarzyna na forum oszukanych przez sklep internetowy Tatimoda.