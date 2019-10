Biedroń publikuje list z parafii. "Dobrowolne wpłaty" to stara sprawa

Robert Biedroń wrócił do bulwersującej sprawy sprzed roku, w której parafia w Białymstoku domagała się od wiernych "dobrowolnej ofiary" za każdą niedzielę. Chociaż sprawa rozeszła się po kościach, a proboszcz przepraszał kurię, to jednak wciąż jest orężem w politycznej walce.

Chodzi o pismo do wiernych z 2018 roku, w którym rada parafialna i proboszcz wysłali "serdeczną prośbę" do wiernych, które w istocie było wezwaniem do "uregulowania zaległości". W piśmie tłumaczono m.in. że "utrzymanie kościoła parafialnego jest obowiązkiem każdej rodziny". Domagano się 2 złotych od rodziny za każdą niedzielę (100 złotych rocznie), jednak żądanie obejmowało też lata ubiegłe. Rekordziści mieli "zadłużenie" w wysokości 800 złotych.