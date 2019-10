Biedronka zagrożona karą do 5 mld zł. UOKiK się wściekł. Ceny zupełnie inne na półce niż przy kasie

Masowe "pomyłki" przy cenach zarzuca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sieci sklepów Biedronka. Inspektorzy znaleźli ponad 200 przypadków, gdy kwota na półce była zupełnie inna niż na paragonie. Kara? Nawet 5 mld zł. To nie jest żart.

A co gorsze to nie pierwszy sprawa z możliwą miliardową karą. UOKiK już miesiąc temu wszczął śledztww sprawie umów z dostawcami owoców do Biedronki. Zdaniem urzędu kontrakty były tak skonstruowane, że sieć sama decydowała ile zapłaci. Przedsiębiorcy najpierw dostarczali towar, a dopiero potem dowiadywali się ile za to dostaną. Efekt? Kara do 3 proc. przychodów, czyli równowartości 1,5 mld zł.