Biedronka otwiera sklepy w formacie mini. Szuka chętnych franczyzobiorców

Lada mięsna i 500 lub 650 mkw. powierzchni sali sprzedażowej – tak prezentują się małe Biedronki. Sieć na razie uruchomiła takie placówki w Radwanicach koło Polkowic oraz Kłodawie. Jednak ma ambitne plany – zakłada, że w ciągu roku realne jest osiągnięcie setki takich placówek.

– Nie ograniczamy się w żaden sposób co do liczby placówek franczyzowych. Jesteśmy też w trakcie procesów inwestycyjnych dotyczących otwarć ok. 20 kolejnych takich sklepów – mówi Ewa Micińska, dyrektor rozwoju biznesu w sieci Biedronka, cytowana przez portal dlahandlu.pl.