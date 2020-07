Bieszczady. Ruch turystów jest, ale o tłumach nie ma mowy

Choć ruch w Bieszczadach jest, daleko mu do tego, jaki odnotowywano w latach wcześniejszych. W czerwcu ubiegłego roku park zanotował 60,4 tys. odwiedzających, dwa lata temu – 55,6 tys. W lipcu 2019 roku po szlakach chodziło 115,2 tys. turystów. Jeśli pogoda się nie poprawi, nie ma szans, by udało się dogonić ubiegłoroczne statystki. Deszcz nie tylko pogarsza stan szlaków, znacząco utrudniając spacerowanie po górach, ale i uniemożliwia korzystanie z uroków Jeziora Solińskiego. Nadzieja na zbliżenie się do statystyk ubiegłorocznych stale jednak jest, bo turyści już w maju pokazali, że Bieszczady to dobre miejsce na schronienie się przed pandemią.