Bitpanda jednorożcem. Fintech, który ma centrum technologiczne w Krakowie, osiągnął wycenę 1,2 mld dolarów

Od września ubiegłego roku Bitpanda zwiększyła zyski, a w ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku wygenerowała przychody przewyższające całkowite wpływy w całym 2020 roku. Do tego firma odnotowała wzrost bazy użytkowników z 1,3 do ponad 2 milionów.

- Jestem niesamowicie dumny z zespołu i wszystkiego, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich kilku lat. Jest to kolejne potwierdzenie słuszności naszej wizji: dać każdemu łatwiejszy dostęp i większą kontrolę nad finansową przyszłością, na własnych warunkach, bez względu na wielkość kwoty, którą dana osoba dysponuje - powiedział Eric Demuth, współzałożyciel i dyrektor generalny Bitpandy.

- Jesteśmy pod wrażeniem pracy, jaką wykonują Eric, Paul i ich zespół. Oferta Bitpandy i zaangażowanie w odmitologizowanie inwestowania dla nowego pokolenia inwestorów detalicznych oznacza, że firma jest doskonale przygotowana do wykorzystania tego trendu - komentuje z kolei James Fitzgerald, jeden z założycieli Valar Ventures, funduszu, który uczestniczył przy ostatnim finansowaniu.

- Aż 700 tys. nowych użytkowników w ciągu zaledwie 6 miesięcy to dowód, że ludzie chcą dostępu do takiej wygodnej platformy i jesteśmy podekscytowani, że możemy wspierać Bitpandę w dotarciu do każdego potencjalnego inwestora w Europie – dodaje.