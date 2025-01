Nowy unijny zakaz. Oto co w planach ma Bruksela

PFAS, czyli substancje perfluoroalkilowe i polifluoroalkilowe, są trudne do rozkładu, co prowadzi do ich kumulacji w ekosystemach i organizmach ludzkich. W 2023 r. ujawniono, że mogą one powodować problemy zdrowotne, takie jak uszkodzenie wątroby czy nowotwory. Dania, Niemcy, Niderlandy, Norwegia i Szwecja już wcześniej poparły zakaz ich stosowania — czytamy.