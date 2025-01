Program 800+. ZUS przypomina, część rodziców musi o tym pamiętać

Z początkiem lutego 2025 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800 plus. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców. Wnioski można składać drogą elektroniczną przez platformy takie jak Emp@tia, PUE/eZUS, mZUS oraz bankowość elektroniczną.

Rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2025 r. muszą złożyć dwa wnioski, aby zachować ciągłość wypłat świadczenia 800 plus - przypomina "Fakt". Pierwszy wniosek dotyczy okresu od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2025 r. gwarantuje wypłatę świadczenia za czerwiec do końca tego miesiąca. Zmiany w przepisach dotyczą także wymogu realizacji obowiązku edukacyjnego przez dzieci.