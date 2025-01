Groźna choroba drobiu. Gazowane są ptaki. Hodowcy boją się embarga

W Polsce pojawiły się ogniska rzekomego pomoru drobiu (choroby Newcastle). Jest to wysoce zaraźliwa i bardzo groźna dla drobiu wirusowa choroba . Co najważniejsze, nie jest ona groźna dla ludzi.

Jak wyjaśnia lekarka, o takim zgłoszeniu powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest pobrać próbki do badań laboratoryjnych, a w przypadku potwierdzenia obecności wirusa ND u drobiu należy zlikwidować źródło, czyli wszystkie ptaki utrzymywane w ognisku choroby.

Co istotne, jeśli to jest małe gospodarstwo, np. pięć kur hodowanych na własny użytek, to nie podlega to ścisłym regulacjom Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku ferm komercyjnych, z których zwierzęta trafiają do uboju lub sprzedaży, sprawa jest zgłaszana do odpowiednich organów UE.