Biznes na stoku. KamPas Sport Business Ski Cup 2018 już niebawem

Już końcem stycznia (28.01.2018) na stoku PKL Mosorny Groń w miejscowości Zawoja odbędą się wyjątkowe, drużynowe zawody narciarskie KamPas Sport Business Ski Cup - Mistrzostwa Firm w Slalomie Równoległym.

- Postanowiłem stworzyć swój event biznesowy, ale inny niż wszystkie. Chciałbym, by pracownicy firm wyszli zza biurek, by się poruszali na świeżym powietrzu. Ideą zawodów jest integracja ludzi z różnych branż w celach biznesowych i świetna zabawa na stoku. Przyjazd na zawody zadeklarowali fani narciarstwa z różnych branż (budowlana, farmaceutyczna, lekarska, IT, finansowa, spożywcza, sportowa i innych). Ten event to kapitalna okazja do nawiązania znajomości biznesowych. Będą zawodnicy z firm z okolic Wisły, Bielska-Białej, ze Śląska i Małopolski, ale również z Warszawy - mówi Kamil Pastusiak z Agencji Fotografii Sportowej KamPas Sport.