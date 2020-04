Biznesmeni w sieci – Allegro czeka na nowych przedsiębiorców

Allegro – wsparcie dla firm i klientów

- Ostatnie tygodnie to czas niezwykle trudny i wymagający. Firmy sektora e-commerce nie tylko bacznie przyglądają się temu, jak zmieniają się potrzeby konsumentów, lecz także starają się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i dbać o ich bezpieczeństwo. W wielu przypadkach kupowanie on-line jest jedyną możliwością zrobienia zakupów i odebrania ich bez konieczności przebywania w skupiskach ludzkich. Jako firma odpowiedzialna społecznie postanowiliśmy udostępnić bezpłatnie usługę Allegro Smart!, żeby nikt w sytuacji kwarantanny nie został pozbawiony dostępu do niezbędnych produktów. Walczymy też z dezinformacją i spekulacjami cenowymi na naszej platformie – powiedziała Marta Mikliszańska, wiceprzewodnicząca Rady E-Izby, Head of Public Affairs Allegro.pl, komentując wyniki raportu „E-commerce w czasie kryzysu 2020” przygotowanego dla Izby Gospodarki Elektronicznej.