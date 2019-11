Black Friday 2019 będzie hitem. Dwie trzecie Polaków ruszy na zakupy

Według badań serwisu Picodi 68 proc. Polaków planuje zakupy w trakcie tzw. Czarnego Piątku. Klienci wydadzą w trakcie akcji ponad 2,3 mld złotych, a skuszą się przede wszystkim ofertami na ubrania, obuwie i kosmetyki.

Jeszcze rok temu zakupy w trakcie Czarnego Piątku zakupy zrobiło 59 proc. badanych – podaje "Rzeczpospolita", powołująca się na badania serwisu Picodi. Według nich, przeciętny klient planuje wydać w trakcie akcji ok. 382 złote.

Co będziemy kupować najchętniej? Z danych Smartscope dla sieci RTV Euro AGD, do których dotarła "Rz", wynika, że trzy czwarte Polaków, którzy zdecydują się sięgnąć w trakcie Black Friday po portfele, kupią ubrania. 60 proc. konsumentów planuje zakup butów, a niemal połowa kosmetyków. 30 proc. chce nabyć małe AGD, a nieco ponad co piąty klient kupi telefony, tablety, czy komputery.