Bojkot w supermarketach. Ze sklepów zniknie brazylijska wołowina

JBS powiedział Reuterowi, że nie toleruje nielegalnego wylesiania i zablokował ponad 14 000 dostawców za nieprzestrzeganie jego zasad. Firma stwierdziła, że monitorowanie dostawców pośrednich – tych przed ostatecznym sprzedawcą do rzeźni – jest wyzwaniem dla całego sektora, ale JBS wprowadzi system, który będzie w stanie to zrobić do 2025 roku.